PGA Tour - Cameron Smith remporte le Players Championship

L'Australien Cameron Smith, 28 ans, a remporté le Players Championship (PGA Tour/20.000.000 dollars) à l'issue du quatrième et dernier tour ponctué lundi sur le parcours du TPC Sawgrass, à Ponte Vedra Beach, en Floride.Sixième au départ de l'ultime tour, Smith a rendu une carte de 66 coups lundi, six sous le par, grâce à dix birdies et quatre bogeys. Smith, qui réside en Floride, a profité de la moins bonne journée d'Anirban Lahiri, en tête après le 3e tour. L'Indien a échoué à un coup derrière Smith après avoir joué 69 lundi. L'Anglais Paul Casey complète le podium. Lundi, l'Américain Dustin Johnson a égalé le record du parcours en rendant une carte de 63. Smith, 10e mondial, ajoute un 5e tournoi du PGA Tour à son palmarès, le deuxième cette saison après le Sentry Tournament of Champions début janvier. Thomas Pieters n'était pas parvenu à passer le cut de ce tournoi, considéré comme le 5e Majeur de la saison, largement perturbé par des pluies torrentielles, des orages et un vent violent depuis jeudi. (Belga)

