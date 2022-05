PGA Tour - Jason Day accroit son avance en tête du Wells Fargo Championship

L'Australien Jason Day a augmenté son avance en tête du Wells Fargo Championship de golf (PGA Tour/9.000.000 dollars) après le deuxième tour vendredi à Potomac aux Etats-Unis.Day, 34 ans, a rendu une carte de 67 coups, trois sous le par, pour son deuxième tour avec cinq birdies et deux bogeys. Avec un total de 130 coups, dix sous le par, l'ancien N.1 mondial compte trois coups d'avance sur l'Américain Max Homa. Les Américains Luke List, James Hahn, Kurt Kitayama et Denny McCarthy se partagent eux la troisième place à quatre coups de Day. Triple vainqueur et tenant du titre, le Nord-Irlandais Rory McIlroy a lui rendu une carte de 73 coups et occupe la 50e place à dix coups de l'Australien. (Belga)