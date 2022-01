PGA Tour - Luke List décroche la victoire au Farmers Insurance Open

L'Américain Luke List a remporté, après un trou de barrage contre son compatriote Will Zalatoris, le Farmers Insurance Open, tournoi du PGA Tour doté de 8,4 millions de dollars, samedi, sur le parcours de Torrey Pines à La Jolla (Californie).List, 37 ans, décroche son premier titre sur le circuit PGA. Alors qu'il pointait en 19e position la veille, List a rendu une superbe carte de 66, grâce à sept birdies, dont quatre consécutifs entre les N.3 et N.6, pour un bogey. Il a ainsi rejoint en tête Zalatoris, qui a eu besoin de 71 coups pour boucler le parcours. Un trou supplémentaire, joué sur le N.18, était nécessaire pour les départager. List réussissait un birdie alors que Zalatoris se contentait du par. Un trio se partage la troisième place, à un coup du vainqueur, comprenant l'Espagnol Jon Rahm, N.1 mondial, l'Australien Jason Day et l'Américain Cameron Tringale. (Belga)