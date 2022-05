PGA Tour - Scheffler enfin seul en tête du Charles Schwab Challenge

Après avoir occupé la tête du Charles Schwab Challenge avec sept puis deux concurrents lors des deux premiers tours, le N.1 mondial Scottie Scheffler a pris a poudre d'escampette samedi, entrevoyant une cinquième victoire cette saison en PGA.Le vainqueur du Masters d'Augusta en avril a notamment accentué son avance à deux coups, grâce à un putt de neuf mètres qui a fait birdie sur son dernier trou, pour clore une journée guère évidente en raison du vent. "Ca soufflait très fort. Les greens étaient en fait assez fermes, et c'était donc un défi", a déclaré Scheffler, soulignant que "les birdies n'étaient pas faciles à réaliser pour tout le monde". Fort d'un total de -11, il devance de deux coups ses compatriotes Scott Stallings et Brendon Todd (USA), qui a rendu la meilleure carte du jour (65). Classement après le 3e tour (par 70): 1. Scottie Scheffler (USA) -11 (66-65-68) 2. Scott Stallings (USA) -9 (67-64-70) . Brendon Todd (USA) -9 (68-68-65) 4. Harold Varner III (USA) -8 (66-68-68) 5. Cameron Davis (Aus) -7 (66-68-69) . John Huh (USA) -7 (69-66-68) . Chris Kirk (USA) -7 (66-67-70) . Patrick Reed (USA) -7 (66-66-71) 9. Beau Hossler (USA) -6 (66-65-73) . Guillermo Pereira (Chl) -6 (70-66-68) . Davis Riley (USA) -6 (67-67-70) ... 12. Jordan Spieth (USA) -5 (69-66-70) 24. Viktor Hovland (Nor) -3 (69-65-73) . Sung-Jae Im (CdS) -3 (70-70-67) 50. Collin Morikawa (USA) 1 (70-71-70) (Belga)

