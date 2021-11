PGA Tour - Talor Gooch creuse l'écart en tête du RSM Classic

L'Américain Talor Gooch a creusé l'écart en tête du RSM Classic, samedi en Georgie (Etats-Unis), et prendra le départ du dernier tour dimanche avec trois coups d'avance sur le Colombien Sebastian Munoz et l'Irlandais Seamus Power.Le joueur de l'Oklahoma, 52e du classement mondial, a rendu une carte de 67 et pointe désormais à 16 coups sous le par. Il vise, à 30 ans, une première victoire sur le circuit PGA nord-américain. Le peloton de chasse, derrière Munoz et Power, est emmené par son compatriote Tom Hoge (4e), qui a lui aussi rendu samedi une carte de 67 sur le Seaside, l'un des deux parcours utilisés pour ce tournoi. - Classement du RSM Classic après le 3e tour disputé samedi sur le parcours de Seaside (par 70): 1. Talor Gooch (USA) -16 (64-65-67) 2. Sebastian Munoz (Col) -13 (60-70-69) . Seamus Power (Irl) -13 (63-69-67) 4. Tom Hoge (USA) -12 (65-68-67) 5. Luke List (USA) -11 (68-67-66) . Scott Stallings (USA) -11 (63-69-69) . Mackenzie Hughes (Can) -11 (63-68-70) 8. Taylor Moore (USA) -10 (66-65-71) . John Huh (USA) -10 (63-67-72) . Webb Simpson (USA) -10 (69-67-66) . David Skinns (Ang) -10 (64-69-69) ... (Belga)

