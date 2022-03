PGA Tour - Thomas Pieters passe le cut à l'Arnold Palmer Invitational

Avec sa 63e place après le deuxième tour, Thomas Pieters a passé le cut à l'Arnold Palmer Invitational de golf (PGA Tour/12.000.000 dollars) vendredi à Orlando aux États-Unis.83e après un premier tour en 74 coups, Pieters, 30 ans, est remonté à la 63e place avec une carte de 73 coups, un au-dessus du par, avec deux birdies et trois bogeys. Avec un total de 147 coups, Pieters parvient à passer le cut. Il compte douze coups de plus que le Norvégien Viktor Hovland en tête devant un trio composé de l'Anglais Tyrell Hatton, l'Américain Talor Gooch et le Nord-Irlandais Rory McIlroy. Classement après le 2e tour: 1. Viktor Hovland (Nor) 135=69-66 -9 2. Talor Gooch (USA) 137=69-68 Tyrrell Hatton (Ang) 137=69-68 Rory McIlroy (NIr) 137=65-72 5. Billy Horschel (USA) 138=67-71 6. Martin Laird (Eco) 141=72-69 Sam Burns (USA) 141=72-69 Paul Casey (Ang) 141=71-70 Cameron Young (USA) 141=70-71 Patton Kizzire (USA) 141=69-72 Charles Howell (USA) 141=68-73 Beau Hossler (USA) 141=67-74 ... 63. Thomas Pieters (Bel) 147=74-73 (Belga)

