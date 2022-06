PGA Tour - Tony Finau et Rory McIlroy prennent la tête de l'Open du Canada

L'Américain Tony Finau et le Nord-Irlandais Rory McIlroy ont pris les commandes de l'Open du Canada de golf, tournoi du PGA Tour doté de 8,7 millions de dollars, à l'issue du troisième tour, samedi, à Etobicoke (Toronto).Finau, 32 ans, a réussi sept birdies et un eagle, pour un seul bogey, soit un tour en 62 coups et huit sous le par, le meilleur de la journée. McIlroy, 33 ans, tenant du titre, a rendu une carte comprenant six birdies et un bogey. Le duo compte deux coups d'avance sur un quatuor de joueurs américains: Justin Thomas, Sam Burns, Alex Smalley et Wyndham Clarck. (Belga)