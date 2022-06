PGA Tour - Wyndham Clark reste en tête à l'Open du Canada

L'Américain Wyndham Clark a conservé la tête de l'Open du Canada de golf, tournoi du PGA Tour doté de 8,7 millions de dollars, à l'issue d'un deuxième tour bouclé en 70 coups, le par, vendredi, sur le parcours de St. George à Etobicoke, près de Toronto.Clark, en quête d'un premier titre sur le circuit PGA, a rendu une carte comprenant trois birdies et autant de bogeys. Avec son total de 133, 7 sous le par, il devance d'un coup un groupe de cinq poursuivants, composé de ses compatriotes Alex Smalley, Keith Mitchell et Jim Knous, de l'Anglais Matthew Fitzpatrick et du Nord-Irlandais Rory McIlroy, tenant du titre. L'Américain Scottie Scheffler, N.1 mondial, est remonté de la 25e à la 8e place, à trois coups du leader, grâce à un tour en 67 coups. (Belga)