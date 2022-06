PGA Tour - Xander Schauffele s'accroche en tête du Traveler's

L'Américain Xander Schauffele, qui comptait une avance confortable de cinq coups la veille, l'a vue se réduire à une unité, en tête du Traveler's Championship, épreuve du circuit nord-américain PGA, après le 3e tour disputé samedi à Cromwell (Connecticut).Le 15e joueur mondial, médaillé d'or olympique à Tokyo l'an passé, a pourtant rendu une bonne carte (67), en réussissant quatre birdies en fin de parcours, contre un bogey commis, pour totaliser -17. Mais Patrick Cantlay, son nouveau dauphin, a réussi le meilleur score du jour (63) grâce à sept birdies sans commettre d'erreur, pour se rapprocher tout près. Et de redonner du suspense à ce tournoi avant le dernier tour, sur le parcours de River Highlands. "Cela va être amusant. J'ai hâte de jouer avec Pat dans un tour final", a déclaré Schauffele à propos de son ami et partenaire de Ryder Cup. "En fait, nous n'avons pas beaucoup joué ensemble en tournoi, peut-être seulement trois fois au cours des trois, quatre dernières années. Ce sera donc une bonne chose de se retrouver dans le même groupe que lui", a abondé Cantlay. A la troisième place, se trouve Sahith Theegala (-14), auteur notamment d'un eagle sur le par cinq du N.13. Le N.1 mondial Scottie Scheffler mène lui un quatuor au 11e rang, à sept coups du leader et avec donc un mince espoir de jouer les trouble-fête. (Belga)