Philip Mestdagh reprend le club de Namur, à la place de Jan Callewaert

Philip Mestdagh est de retour au coaching et revient à Namur, a annoncé le club namurois de division 1 samedi matin au quotidien l'Avenir. Le sélectionneur national était sans club depuis la fin de saison dernière qu'il avait achevé à Namur précisément.Philip Mestdagh prend la place de Jan Callewaert. Arrivé en début de saison, le coach flandrien et le club se sont séparés d'un commun accord et pour raisons personnelles. Philip Mestdagh sera en poste jusqu'à la fin de la saison. "Mon idée est toujours de coacher à l'étranger", a expliqué le coach yprois des Belgian Cats à l'Agence BELGA samedi matin. "Mais vu la situation du coronavirus, c'est difficile et je ne veux prendre aucun risque non plus. Le président m'a appelé hier soir pour me faire part de la situation et j'ai accepté de le dépanner pour le restant de la saison. Je lui ai bien dit que mon but était de coacher à l'étranger la saison prochaine et j'espère pouvoir signer assez vite quelque part pour que les choses soient claires." Philip Mestdagh avait juste comme activité des équipes de jeunes à Courtrai depuis le début de saison. Il ne combinera pas les deux fonctions et prendra son nouveau groupe en mains dans une dizaine de jours. "Je n'irai pas en Coupe d'Europe la semaine prochaine avec l'équipe pour une question de formalités. Mais j'espère que Namur pourra se qualifier pour le tour suivant", a ajouté le entraîneur belge de l'année au Gala du Sport fin décembre. Namur se rend en Roumanie pour y disputer sa bulle en EuroCoupe FIBA. Ce sont les assistants Benoît Aerts et Aurélien Garraux qui prendront l'équipe en charge. Namur doit jouer contre les Roumaines de Sepsi mardi (18h00), les Espagnoles de Cadi La Seu (avec Laure Resimont et Serena-Lynn Geldof) mercredi (15h00) et les Françaises de Villeneuve d'Ascq vendredi (15h00). Les deux premiers se qualifient pour les 8es de finales. En championnat, Namur occupe la 3e place en championnat avec 5 victoires pour deux défaites après son revers contre Wavre St-Catherine jeudi (62-64). Castors Braine et le club malinois, toujours invaincus, sont en tête. (Belga)