Philipp Island Trophy - Greet Minnen, seule Belge engagée au Phillip Island Trophy à Melbourne

Greet Minnen (WTA 110) participe à partir de ce samedi au Phillip Island Trophy à Melbourne, tournoi WTA sur dur doté de 235.800 dollars réservé aux joueuses éliminées prématurément à l'Open d'Australie. La Campinoise, 23 ans, battue au premier tour par la Tchèque Petra Kvitova (WTA WTA 8) lundi dernier, est la seule Belge présente dans un tableau de 56 joueuses comprenant du beau monde.Nouvelle épreuve du circuit intégrée aux Melbourne Summer Series, les tournois d'été en Australie, le Phillip Island Trophy peut ainsi compter sur la présence de Sofia Kenin (WTA 4), lauréate de l'Open d'Australie en 2020, et de Bianca Andreescu (WTA 9), de retour d'une blessure au genou après son triomphe à l'US Open en 2020. L'Américaine et la Canadienne ont toutes deux demandé - et reçu - une wild card et sont les deux premières têtes de série. La Britannique Johanna Konta (WTA 15), triple demi-finaliste en Grand Chelem, et la Croate Petra Martic (WTA 19) seront les têtes de séries n°3 et 4. Figurent aussi dans le le tableau, les Américaines Danielle Collins (WTA 40), quart de finaliste à Roland Garros l'an dernier, Sloane Stephens (WTA 41), lauréate de l'US Open en 2017, et l'Argentine Nadia Podoroska (WTA 45), 19 ans, demi-finaliste à Roland Garros en 2020. Greet Minnen y fera son entrée en lice contre la Hongroise Timea Babos (WTA 114), tombeuse d'Ysaline Bonaventure (WTA 123) au premier tour à Melbourne lundi passé. (Belga)