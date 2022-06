Philippe Gilbert "content" de prendre le départ de sa 12e Grande Boucle

À partir du 1er juillet, Philippe Gilbert participera au 12e et dernier Tour de France de sa carrière. "C'est spécial car le Tour de France est le plus grand événement de notre sport", a réagi Gilbert au micro de Proximus Pickx avant le départ de la 7e étape du Tour de Suisse samedi."C'est une bonne nouvelle évidemment", a commenté Gilbert. "Je suis content d'être présent et le parcours sera très intéressant. Il y aura des étapes au Danemark avec du vent et qui ressemblent un peu aux classiques. Il y a également l'étape des pavés. Ce Tour sera assez ouvert car il n'y a pas beaucoup d'étapes pour les sprinteurs." Gilbert, qui fêtera ses 40 ans lors de la 4e étape le 5 juillet, dispute sa dernière saison professionnelle dans le peloton. En onze participations à la Grande Boucle, le Remoucastrien n'a remporté qu'une victoire lors de la première étape en 2011, lui permettant de porter le maillot jaune pendant une journée. (Belga)