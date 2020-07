Philippe Gilbert leader d'une jeune équipe Lotto Soudal samedi pour la reprise WorldTour

Philippe Gilbert sera le leader de l'équipe cycliste belge Lotto Soudal lors de la reprise du WorldTour, samedi à l'occasion des Strade Bianche.Le Belge de 38 ans reprendra à Sienne sa saison 2020, chamboulée par la pandémie de coronavirus. Le Remoucastrien disputera la course italienne pour la quatrième fois de sa carrière. Il l'avait d'ailleurs remportée en 2011, devant les Italiens Alessandro Ballan et Damiano Cunego. Samedi sur les routes de terre, Gilbert sera accompagné de Tosh Van der Sande, Jasper De Buyst, Kobe Goosens et Florian Vermeersch ainsi que de l'Italien Stefano Oldani et du Britannique Matthew Holmes. Vermeersch, 21 ans, fera ses débuts chez les professionnels après avoir signé son contrat la semaine dernière. Goosens et Oldani disputeront eux leur première course WorldTour. En 2019, le Français Julian Alaphilippe s'était imposé devant le Danois Jakob Fuglsang et Wout van Aert. (Belga)