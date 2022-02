Pieter-Jan Hannes devance le champion de Belgique Querinjean en cross court

Pieter-Jan Hannes a remporté dimanche le cross court lors de la CrossCup de Diest, qui sert également de support au championnat flamand, Hannes a devancé le grand favori Ruben Querinjean, champion de Belgique de la spécialité. Valère Hustin a terminé troisième.Querinjean, qui a également la nationalité luxembourgeoise et a remporté le bronze pour le Luxembourg lors des Championnats d'Europe U23, a contrôlé la course dès le départ et a creusé un petit écart, qu'il n'a pas pu conserver. Hannes, qui a mieux géré ses efforts, l'a dépassé dans le dernier kilomètre. Valère Hustin a terminé troisième. "Sur la base de mes tests de lactate, je savais que ma condition était très bonne. Là, j'étais proche de mon meilleur niveau"., a déclaré Hannes. "Comme je n'ai pas effectué de travail spécifique, je suis quand même un peu surpris d'avoir battu quelqu'un comme Querinjean. Visiblement, l'approche de mon nouveau coach, Pieter Desmet, fonctionne. Je ne comprends toujours pas comment on peut courir aussi fort en faisant des entraînements plus légers, mais il commence à me convaincre de plus en plus de son approche." Au classement général, Querinjean reprend le maillot de leader à Ruben Verheyden, neuvième à Diest. (Belga)