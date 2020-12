Piétons fauchés par une voiture en Allemagne: le bilan monte à 5 morts

Cinq personnes, dont un bébé de neuf mois, ont perdu la vie mardi après avoir été fauchées par une voiture dans une zone piétonne à Trèves, en Allemagne, selon un dernier bilan de la police publié sur Twitter.Quinze personnes ont été blessées dans cette ville de Rhénanie-Palatinat, non loin de la frontière avec le Luxembourg. Plusieurs enfants feraient partie des blessés, selon des informations des médias locaux non confirmées par les autorités. Un bébé de neuf mois, une jeune femme de 25 ans, une septuagénaire et un homme de 45 ans figurent parmi les victimes mortelles, selon la police. "Les nouvelles en provenance de Trèves me rendent très tristes. Mes condoléances vont aux proches des victimes, qui ont été arrachées à la vie de manière si subite et si violente", a réagi la chancelière Angela Merkel, selon un tweet posté par un porte-parole. La voiture, conduite par un natif de la région âgé de 51 ans et souffrant de troubles psychiatriques, a parcouru entre 600 mètres et un kilomètre à vive allure dans une zone piétonne de Trèves, percutant tout sur son passage. "C'est une scène d'horreur", a déploré un porte-parole de la police. En plus des blessés, dont la mère du bébé, "de nombreuses personnes traumatisées ont besoin de soins", a-t-il précisé. Plusieurs attaques à la voiture-bélier ont été menées ces dernières années en Allemagne par des forcenés souffrant de troubles psychologiques. La plus grave avait été perpétrée en avril 2018 à Münster. Un homme avait foncé avec un camping-car sur un groupe de personnes réunies devant un restaurant, tuant cinq d'entre elles, avant de se suicider par balle. (Belga)

