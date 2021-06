Pilot Challenge - Jan Heylen 4e à Watkins Glen

Jan Heylen (Porsche) a terminé 4e samedi de la quatrième course du Pilot Challenge à Watkins Glen, aux États-Unis alors que Denis Dupont a raté de peu le podium en classe TCR.Longue de quatre heures, cette course a vu les deux pilotes belges finir bien placés mais hors du podium. Après avoir terminé 2e des deux dernières courses, l'Anversois Jan Heylen, accompagné par l'Américain Ryan Hardwick, a cette fois terminé 4e du classement général et de la classe GS (GT4), à 14 secondes des vainqueurs, les Américains Stevan McAlleer et Patrick Gallagher (Aston Martin). Pas épargné par la poisse depuis le début de saison, le Brainois Denis Dupont (Hyundai) était bien parti pour monter sur son premier podium avec son équipier américain Rory van der Steur. Remonté de la 6e à la 2e place dans son dernier relais, Dupont a finalement terminé à la 5e place après un problème de pompe à essence à quatre virages de l'arrivée. (Belga)

