Plan taxi - Une action de chauffeurs LVC flamands et wallons a perturbé le trafic à Bruxelles

Une centaine de chauffeurs sous licences LVC (location de voiture avec chauffeur) wallonnes et flamandes, selon un organisateur, ont mené une action de ralentissement de la circulation mercredi soir à Bruxelles. Ils veulent pouvoir continuer à travailler en région bruxelloise.Les chauffeurs se sont rassemblés à hauteur du magasin Decathlon à Evere. Ils sont partis vers 21h30 en direction du centre en passant par le boulevard Lambermont et par les tunnels Schuman et Rogier. Ils ont roulé au pas, ont klaxonné et ont scandé des slogans tels que "On veut travailler". La police a saisi une voiture dans un tunnel de la petite ceinture au moyen d'une dépanneuse. La mobilisation a pris fin entre 23h00 et 23h30. (Belga)

