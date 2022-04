Plopsa ouvre un deuxième parc d'attractions en Pologne

Le groupe Plopsa et son actionnaire Momentum Capital ont ouvert samedi le parc Majaland à Varsovie, indique samedi le groupe dans un communiqué. Il s'agit du deuxième parc d'attractions du groupe en Pologne.Majaland, comme son nom l'indique, est consacré principalement au personnage de Maya l'Abeille, même si Vic le Viking et Heidi y occupent également une place de choix. La zone extérieure est entièrement consacrée à la série télévisée d'animation Super Wings (Corée du Sud, Chine, États-Unis). Le parc, dont la construction a coûté 30 millions d'euros, compte 26 attractions. Plopsa compte désormais neuf parcs: cinq en Belgique, deux en Pologne, un aux Pays-Bas et un en Allemagne. (Belga)

