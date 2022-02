Plopsa veut construire un nouveau parc de loisirs aquatiques à Malines

Le groupe Plopsa souhaite construire un nouveau parc aquatique à côté du centre scientifique Technopolis à Malines. Les plans prévoient un investissement de 50 millions d'euros.Le groupe a introduit mercredi une demande de permis d'environnement pour ce qui serait son troisième parc aquatique après Plopsaqua La Panne et Plopsaqua Landen-Hannut. Selon les plans, la zone récréative comprendrait plusieurs toboggans et une piscine à vagues. La ville de Malines serait également impliquée et le projet comprend ainsi une piscine communale. (Belga)

