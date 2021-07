Pluies ou averses orageuses présentes lundi matin

Les pluies ou averses orageuses présentes lundi matin sur l'ouest du pays, gagneront les autres régions en cours de journée, selon l'IRM qui prévoit des maxima de 19 à 23°C.Pour entamer la semaine, le ciel sera très nuageux sur l'ouest du pays dès le début de la journée de lundi, avec des pluies ou averses parfois assez abondantes et orageuses. Les autres régions profiteront de quelques éclaircies matinales, puis les pluies et averses orageuses s'étendront vers le centre et l'est du pays en cours de journée avec un risque de grêle et de coups de vent dans ces régions. Quelques éclaircies reviendront sur l'ouest en cours d'après­ midi. La majeure partie du pays est toutefois placé en code jaune car les cumuls de précipitations pourront atteindre 10 à 30 litres par mètre carré (L/m2) en peu de temps, voire 40 L/m2 ou un peu plus sur l'ouest du pays en matinée. Un risque de grêle et de coups de vent n'est pas écarté. La Côte et la province de Flandre occidentale sont toutefois aussi placées en code orange car les précipitations pourraient être plus intenses (31 à 50 L/m2 en une heure ou 41 à 60 L/m2 en six heures ou 51 à 100 L/ m2 en 24 heures). Il demeure des risques de fortes rafales sur une zone étendue ou des risques de grêlons de 3 à 5 cm. Les maxima se situeront entre 19 et 23°C. Le vent sera modéré de sud­-ouest, s'orientant ensuite entre l'ouest et le nord­-ouest sur l'ouest du territoire. (Belga)

