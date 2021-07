Plus aucun patient Covid en soins intensifs dans le réseau des hôpitaux d'Anvers

Pour la première fois depuis 475 jours, le réseau hospitalier anversois (ZNA) n'a plus aucun patient atteint du Covid-19 à prendre en charge dans ses unités de soins intensifs. Seules sept personnes contaminées par le coronavirus occupent encore des places en salles d'hospitalisation ordinaires au sein du réseau."La sortie du dernier patient Covid des soins intensifs marque la fin d'une période particulièrement intense", a déclaré Wim Van de Waeter, directeur général des soins aux patients. "Alors que nous n'avions encore jamais affronté de pandémie, nous avons réussi à rester à flot pendant 16 mois grâce aux efforts de toutes nos équipes. Ce n'était pas une mince affaire puisque les patients touchés par le coronavirus nécessitent deux fois plus de soins qu'un patient ordinaire", a-t-il rajouté. Le premier patient atteint de Covid-19 avait été admis le 12 mars 2020. Depuis, 3.990 patients atteints du coronavirus avaient été admis, dont 718 aux soins intensifs. Cela représente 36% des 11.029 patients Covid qui ont été soignés dans les 14 hôpitaux de la province d'Anvers. Au plus fort de la crise sanitaire, lors de la première vague, 37 nouveaux patients avaient été admis en une seule et unique journée. Mais le réseau hospitalier d'Anvers n'a jamais dû rediriger des personnes vers d'autres institutions, et a même pu prendre en charge des patients d'hôpitaux de Liège, du Limbourg, ou même en province d'Anvers, qui n'avaient plus de place en soins intensifs. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.