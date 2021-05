Plus d'un mois après l'incendie, Fun Radio retrouve ses studios à Forest

Un peu plus d'un mois après l'incendie qui s'est déclaré dans les locaux de Fun Radio à Forest (Bruxelles), les équipes seront de retour à l'Avenue Télémaque dès ce samedi 8 mai, annoncent jeudi les responsables de la station radio privée.Une partie importante du matériel informatique essentiel à la diffusion avait été sérieusement endommagée par les flammes lors de l'incendie qui s'est déclaré le 30 mars dernier. Après un peu plus d'un mois de travaux, les studios de la station sont de nouveau opérationnels. "Ce retour dans les locaux habituels de Fun Radio permettra par ailleurs au personnel d'entamer la 31ème année de la station radio dans de bonnes conditions", soulignent les responsables. Fun Radio a en effet soufflé sa 31e bougie le 1er mai dernier. En raison de la crise sanitaire, cet anniversaire ne peut toutefois être célébré comme il se doit, pour la deuxième année consécutive. "Ces dernières semaines ont été intenses et nous aurions aimé fêter nos '30 ans + 1' cette année. Ce n'est que partie remise car nous serons dès cet été au plus proche de nos auditeurs pour les remercier de leur fidélité", assure toutefois Lloyd Byloos, directeur des Programmes. La radio en profite également pour remercier la direction de RTL Belgium pour sa solidarité à la suite de cet incendie. RTL Belgium avait en effet prêté un studio temporaire à sa cons?ur, ce qui a permis à Fun Radio Belgique de reprendre partiellement ses activités dans l'intervalle. (Belga)