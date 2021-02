Plus d'un quart des Israéliens ont reçu la deuxième dose du vaccin covid

Plus d'un quart des 9,3 millions de citoyens israéliens ont reçu la deuxième dose du vaccin Pfizer/BioNTech contre le covid-19, a indiqué dimanche le ministre israélien de la Santé.Quelque 3,8 millions d'Israéliens ont été vaccinés contre le coronavirus, et près de 2,5 millions ont déjà reçu la deuxième dose, a écrit Yuli Edelstein sur Twitter. Le cabinet du Premier ministre Benjamin Netanyahu doit se réunir dimanche pour discuter de la possible levée de certaines restrictions, alors qu'Israël sort progressivement de son troisième confinement. Les effets positifs de la plus grande campagne de vaccination de l'histoire du pays ont mis du temps à se faire sentir, probablement en raison de la contagiosité du variant britannique. Israël a enregistré 5.368 décès liés au coronavirus depuis le début de l'épidémie. (Belga)

