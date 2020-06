Plus d'un tiers de l'eau captée en Wallonie a pour destination les deux autres Régions

Plus d'un tiers de l'eau captée en Wallonie a pour destination les deux autres Régions, ressort-il d'une réponse de la ministre wallonne de l'Environnement Céline Tellier (Ecolo) à une question parlementaire du député régional MR Hervé Cornillie.Dans le détail, le volume d'eau prélevé pour la Wallonie à des fins de distribution publique s'est élevé en 2018 à 384,9 millions de mètres cubes auxquels il faut ajouter 2,2 millions de mètres cubes d'importation, soit au total 387,1 millions de mètres cubes. Parmi les volumes prélevés, 242,2 (62,9%) le sont par des opérateurs wallons, 132,4 millions par Vivaqua (34,4%) et 10,3 millions par Farys (2,7%). Ces volumes sont utilisés de la manière suivante: 10,8 millions (2,79%) servent au nettoyage des installations de production, 229,9 millions (59,39%) servent à la distribution publique d'eau en Wallonie, 66,8 millions (17,26%) sont exportés vers Bruxelles et 79,6 millions (20,56%) sont exportés vers la Flandre, détaille le député libéral dans un communiqué. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.