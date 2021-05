Plus de 1.500 tests salivaires effectués en six semaines à l'UMons

Plus de 1.500 tests de dépistage salivaires ont été effectués en six semaines au bénéfice du personnel et des étudiants de l'université de Mons (UMons) pour un taux de positivité "global très stable et maîtrisé", indique l'institution vendredi.L'opération, qui a commencé le 20 avril, a permis à l'UMons de mettre en place une campagne gratuite et totalement anonyme de dépistage du Covid-19 au bénéfice des 12.000 membres de sa communauté autorisés à venir travailler et étudier sur ses sites de Mons et Charleroi. Les instances universitaires ont rappelé que le code orange en vigueur n'autorise que 20% de présentiel sur les différents sites. Depuis le lancement de la campagne de l'UMons, plus de 1.500 tests salivaires ont été analysés, à raison de 250 à 300 par semaine. "Ces tests, réalisés sur base strictement volontaire, ont révélé un taux de positivité moyen stable et maîtrisé de l'ordre de 1 à 1,5%", a souligné l'UMons. "Tous les échantillons recueillis ont été analysés au sein de la plate-forme de dépistage conjointe UMons-Jolimont et fournissaient, avec un dépôt au point de collecte à 11h00, un résultat fiable dès le début de soirée." Cette campagne de testing, financée sur fonds propres, permet à l'UMons d'identifier tout cluster qui pourrait émerger au sein de sa communauté et adopter aussitôt les mesures nécessaires pour préserver la santé de ses 2.000 membres du personnel et plus de 10.000 étudiants et chercheurs. Sur les 1.500 tests analysés jusqu'ici, près de deux tiers ont concerné les membres du personnel de l'université, un quart les étudiants, environ 10 % ses doctorants, le solde se partageant avec les chercheurs. L'UMons a précisé que le dispositif, qui s'appuie sur l'auto-prélèvement salivaire tel que pratiqué et mis au point à l'ULiège, "s'inscrit dans un objectif et une perspective de reprise en présentiel à 100% lors de la rentrée 2021-2022, tel qu'annoncé récemment par la ministre de l'Enseignement supérieur." (Belga)