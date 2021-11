Plus de 100.000 élèves relèveront le défi "Zéro Déchet" pendant la journée du Black Friday

Plus de 100.000 élèves et enseignants de toute la Belgique se mobiliseront, le vendredi 26 novembre, jour du Black Friday, lors d'une journée Zéro Déchet, annonce l'association GoodPlanet Belgium mardi. L'objectif de cet événement est de réduire, réutiliser, recycler, composter et donc tout simplement éviter les déchets."Ce 'vendredi noir' porte bien son nom pour l'environnement. Le Black Friday est devenu en quelques années la journée de la surconsommation", dénonce GoodPlanet Belgium. "La surconsommation engendre l'augmentation fulgurante des émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce que pour chaque objet produit, des déchets sont générés. Depuis l'extraction des matières premières, aux processus énergivores de fabrication, en finissant par leur élimination, le cycle de vie d'un produit a un impact important sur l'environnement." Le vendredi 26, plus de 500 écoles belges participeront au défi "Zéro Déchet". "En réduisant la quantité des produits consommés et déchets produits, nous pouvons agir positivement sur la diminution de ces émissions de gaz à effet de serre", rappelle l'association. Le défi "Zéro Déchet" fait partie de la campagne nationale des GoodPlanet Challenges. Celle-ci porte sur 5 challenges pour s'engager pour le climat: manger local et de saison, diminuer les déchets, économiser et rationaliser l'énergie, consommer intelligemment l'eau et se reconnecter à la nature. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.