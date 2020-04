Plus de 100.000 tests effectués dans les maisons de repos

En l'espace de trois semaines, plus de 100.000 tests ont été effectués sur les résidents et le personnel des maisons de repos et de soins en Belgique. Un peu plus de 7.000 tests se sont révélés positifs, ressort-il jeudi du rapport quotidien sur le coronavirus de l'Institut de Santé publique Sciensano.Depuis le 10 avril, 107.084 tests ont été réalisés dans les maisons de repos. Près de 62.000 ont concerné le personnel (dont 4% ont été diagnostiqués positifs), et 45.000 les résidents (parmi lesquels 10% étaient positifs). Le pourcentage de tests positifs était plus élevé chez les personnes symptomatiques (15% parmi le personnel, 33% chez les résidents), mais l'infection au coronavirus a également été décelée chez des personnes asymptomatiques. Parmi les travailleurs ne présentant pas de symptômes, 3% ont été testés positifs, tandis que 8% des résidents sains ont également été testés positifs. (Belga)