"Plus de 100 cas" de coronavirus en Italie, selon le président de Lombardie

L'Italie compte déjà "plus de 100 cas" de nouveau coronavirus depuis la découverte de foyers autochtones, a déclaré dimanche à la télévision SkyTG24 le président de la région Lombardie (nord), qui a réclamé "des contrôles accrus aux frontières"."Les personnes contaminées en Lombardie sont au nombre de 89, dont un jeune en Valtellina (zone montagneuse, ndlr)", a indiqué Attilio Fontana dans cet entretien, en ajoutant qu'"au niveau national, on est au-dessus de 100". Il a par ailleurs réclamé "plus d'attention (aux frontières) comme cela aurait dû être fait quand nous l'avions demandé". (Belga)