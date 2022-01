Plus de 107.000 demandes de changement de banque en 2021 via le service Bankswitching

En 2021, 107.462 demandes de changement de banque ont été faites via le service gratuit de mobilité interbancaire Bankswitching, annonce jeudi Febelfin, la fédération belge du secteur financier. Cela représente 35.000 demandes supplémentaires par rapport à 2020.La croissance du nombre de demandes tient principalement au fait que fin 2020, le service de mobilité interbancaire a été étendu aux comptes d'épargne, souligne Febelfin. "Cette option a été largement utilisée. Pas moins de 21% de tous les changements de banque ont concerné des comptes d'épargne", ajoute la fédération du secteur financier. Le service de mobilité interbancaire permet aux clients qui souhaitent transférer leur compte à vue et leur compte d'épargne vers une autre banque d'opérer ce changement rapidement et facilement sans interrompre leurs ordres de paiement en cours. (Belga)