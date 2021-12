Plus de 108.000 décès en 2021, deuxième plus grand nombre de décès en cinq ans

Les chiffres ne sont pour l'heure actualisés que jusqu'au 19 décembre 2021, mais il semble d'ores et déjà que 2021 sera l'année où le nombre de décès (108.053) sera le deuxième plus élevé de ces cinq dernières années. Seul 2020 a compté davantage de décès (122.408), indique vendredi les chiffres de l'office statistique Statbel.L'année où le troisième plus grand nombre de décès lors des cinq dernières années a été enregistré est 2018, avec 106.801 décès. La principale cause de décès en 2021 était les maladies du système cardiovasculaire, tout comme en 2020. Viennent ensuite les tumeurs et les maladies du système respiratoire. Les décès liés à une infection au Covid sont la quatrième cause de mortalité. Depuis l'automne 2021, le nombre total de décès est à nouveau en hausse par rapport au nombre moyen de décès par jour établi sur la période 2009-2018. Cette tendance s'accompagne d'une tendance à la hausse du nombre de décès dus au Covid-19. Pendant les mois d'été, le nombre total de décès a toujours été proche de la moyenne 2009-2018. (Belga)

