Plus de 16 millions de cas recensés aux Etats-Unis

Plus de 16 millions de personnes ont été diagnostiquées positives au coronavirus aux Etats-Unis depuis le début de l'épidémie, selon un recensement effectué par l'université Johns Hopkins. Il s'agit du plus grand nombre de cas dans le monde.Ces 24 dernières heures, 219.510 personnes ont été contaminées. Le nombre de décès est passé de 3.300 vendredi à 2.368 samedi. Au total, 297.837 personnes sont décédées du Covid-19 aux Etats-Unis. Le pays s'apprête à déployer la plus large campagne de vaccination de son histoire, après le feu vert accordé par l'Agence américaine des médicaments (FDA) à l'utilisation en urgence du vaccin Pfizer/BioNTech. La capacité hospitalière est proche de la saturation. Les premiers bénéficiaires seront le personnel des soins de santé et les maisons de repos. La majeure partie de la population ne devrait être vaccinée qu'au printemps voire à l'été. (Belga)