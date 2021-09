Plus de 166 millions pour la réparation des routes, ponts et voies hydrauliques

Le gouvernement wallon s'est accordé, ce lundi, sur une enveloppe de 166,8 millions pour la réparation des routes, ouvrages d'art et voies hydrauliques régionales endommagés par les inondations du mois de juillet.Sur ce montant, 23,8 millions iront au réseau routier et 19 millions seront consacrés à la réhabilitation ou à la reconstruction des ponts. Sur les 559 ponts inspectés, 33 font l'objet d'une restriction partielle ou complète de la circulation. En ce qui concerne les tunnels, la liaison E40-E25/Cointe nécessitera à elle seule un budget de 55 millions d'euros, de nombreux équipements ayant été dégradés (éclairage, ventilation, télégestion, sorties de secours, surveillance vidéo etc.). Quant au réseau des voies navigables, 130 sites ont été identifiés pour un montant de 36 millions d'euros. L'administration gère enfin 343 bassins d'orage. Un montant de 22,5 millions d'euros sera nécessaire pour rendre le réseau à nouveau entièrement opérationnel. (Belga)