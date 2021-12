Plus de 2.000 manifestants à Paris contre le polémiste Eric Zemmour

Quelque 2.200 manifestants, selon la préfecture de police, ont défilé dans les rues de Paris dimanche pour dénoncer la candidature à l'élection présidentielle et le discours à leurs yeux "raciste" du polémiste d'extrême droite Eric Zemmour, à l'appel d'une cinquantaine de syndicats, partis et associations.Le poing levé et au cri de "Zemmour casse-toi, Paris n'est pas à toi", les manifestants se sont réunis dans le quartier de Barbès et pris la direction du parc de la Villette, où l'ancien journaliste devait initialement tenir sa première grande réunion publique. Son meeting a finalement été déplacé à Villepinte (Seine-Saint-Denis), à une vingtaine de kilomètres de la capitale, à cause de "l'engouement populaire" et pour des raisons de sécurité, selon son entourage. "Zemmour a fui Paris", s'est réjoui auprès de l'AFP Simon Duteil, porte-parole de l'union syndicale Solidaires, "c'est important de montrer qu'on ne laisse pas faire le fascisme qui avance". "Les idées d'extrême droite sont banalisées. Nous, on porte des idées humanistes", a estimé Jean-Luc Hacquart, un responsable de la CGT pour l'Ile-de-France. "On s'engage contre les discours racistes (...) Paris n'appartient pas à ces idées-là", a renchéri Raphaël Arnault, porte-parole de la Jeune Garde. Le cortège a terminé son parcours dans le calme à la Porte de la Villette. La manifestation, qui était considérée comme "à risque" par les autorités, a rassemblé 2.200, selon la préfecture de police, près de 10.000 selon les organisateurs. La police a procédé à deux interpellations. D'autres militants hostiles au candidat d'extrême droite se sont regroupées à Villepinte, où 46 personnes, qui se trouvaient dans une zone interdite aux manifestations ont été interpellées, selon la préfecture de police. Après une longue tournée, parfois houleuse, de promotion de son dernier livre, Eric Zemmour, 63 ans, a déclaré sa candidature mardi. (Belga)