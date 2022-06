Plus de 200 millions d'euros de subsides attribués par erreur ont été récupérés

Plus de 200 millions des 5,5 milliards d'euros d'aides que le gouvernement fédéral avait octroyés pour aider les entrepreneurs à faire face aux conséquences de la crise du coronavirus ont été récupérés, a fait savoir le ministre des Indépendants David Clarinval, en réponse à une question parlementaire de Kathleen Verhelst (Open Vld).Face à l'urgence de la situation, l'administration n'avait pas pu éplucher correctement tous les dossiers. L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) a cependant pu repasser sur bon nombre de dossiers. Au sein de la Direction Concurrence loyale de l'Inasti, le compteur affichait fin avril 9.347 dossiers comprenant une suspicion de fraude ou d'irrégularités. Dans 2.471 cas, une fraude, des irrégularités ou des abus ont été bel et bien constatés. L'enquête doit encore être bouclée pour plus de 3.000 dossiers. Les caisses d'assurances sociales ont déjà pu récupérer plus de 200,7 millions d'euros de subsides. Tout ce montant n'est cependant pas nécessairement lié à des cas de fraude. Pour d'autres situations, le montant n'a pas dû être reversé car la fraude avait été décelée avant le versement des indemnités. (Belga)