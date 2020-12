Plus de 23.000 chercheurs d'emploi wallons engagés en Flandre en 2020

Depuis le début de 2020, 23.107 chercheurs d'emploi wallons ont été insérés sur le marché du travail en Flandre, rapportent les titres de Sudpresse samedi."Malgré le contexte actuel, il reste beaucoup d'opportunités d'emplois à pourvoir et peu de demandeurs d'emploi en Flandre", explique Hilde Gillebert, experte en mobilité interrégionale au Forem. "Les opportunités d'emplois en Flandre ne manquent pas. Ainsi, en ce moment, le site du Forem propose plus de 51.300 offres d'emploi, dont environ 26.064 en région flamande", ajoute-t-elle. La pratique du néerlandais n'est généralement pas un obstacle. "Il y a toute une série de postes pour lesquels on demande peu ou pas de compétences particulières en néerlandais. C'est souvent le cas dans l'alimentation, dans des centres de distribution ou de logistique", ajoute l'experte en mobilité interrégionale du Forem. (Belga)

