Plus de 260 combattants ukrainiens évacués d'Azovstal

Plus de 260 combattants ukrainiens, dont 53 blessés, ont été évacués de l'aciérie Azovstal lundi, dernier bastion de résistance ukrainienne à Marioupol, a annoncé une vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ganna Malyar."Le 16 mai, 53 blessés graves ont été évacués d'Azovstal vers Novoazovsk pour assistance médicale et 211 autres ont été transportés à Olenivka par un couloir humanitaire", ces deux localités étant en territoire contrôlé par les forces russes et prorusses, a-t-elle déclaré dans une vidéo en précisant qu'ils seraient plus tard "échangés". (Belga)

