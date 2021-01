Plus de 285.000 vaccins délivrés à ce jour en Belgique

Au total, 285.775 vaccins contre le Covid-19 ont été délivrés aux hôpitaux de Belgique, le décompte s'arrêtant à dimanche dernier. Sur ce nombre, 281.775 provenaient de l'entreprise pharmaceutique Pfizer/BioNTech, les 8.000 autres étaient issus de Moderna, a fait savoir mardi l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) sur son site officiel.Sur les 281.775 vaccins Pfizer/BioNTech, 155.025 ont été livrés en Flandre, 104.025 en Wallonie, 19.500 à Bruxelles et 2.925 dans la Communauté germanophone. Au niveau des 8.000 vaccins Moderna, 4.000 d'entre eux ont été transférés aux différents hôpitaux belges et 4.000 ont été distribués équitablement entre les régions du pays. A partir d'aujourd'hui/mardi, l'AFMPS fournira une mise à jour hebdomadaire du nombre de doses des différents vaccins Covid-19 livrés aux hôpitaux belges. D'après les chiffres de Sciensano, 112.293 personnes se sont vues administrer la première dose du vaccin depuis lundi 18 janvier. Cela signifie que, selon les chiffres officiels, il reste encore 173.482 vaccins en stock à l'heure actuelle. L'AFMPS a également signalé qu'elle communiquera régulièrement sur le nombre de seringues et d'aiguilles livrées et commandées. Pour la préparation de l'injection - dans le cas du vaccin Pfizer/BioNTech, par exemple, six doses sont prélevées dans un flacon -, 2,15 millions de seringues et 4 millions d'aiguilles ont été commandées. Au total, 175.000 de seringues et 425.000 d'aiguilles avaient été livrées au 17 janvier. Pour administrer le vaccin, 15.984.000 seringues et 12.450.000 aiguilles ont été commandées. Sur ce nombre, 984.000 et 1.050.000 ont été livrés. Tous les chiffres sont disponibles sur le site de l'AFMPS. (Belga)