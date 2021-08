Plus de 3.000 compteurs à gaz à vérifier en province de Liège

Plus de 3.000 compteurs à gaz de bâtiments à Chênée et Angleur ont été touchés lors des inondations survenues à la mi-juillet en province de Liège et sont désormais à vérifier, a indiqué mercredi la Ville de Liège.Sur le territoire de la ville de Liège, on dénombre 4.848 bâtiments impactés par les crues de la mi-juillet dans les quartiers d'Angleur, Chênée et dans une moindre mesure Jupille. Ce qui représente 6.556 logements et 350 commerces ou professions libérales, soit 13.700 personnes sinistrées. "Les dégâts provoqués par les inondations dans les bâtiments et sur le réseau de gaz et d'électricité sont extrêmement importants. Si l'accès à l'électricité est quasiment rétabli dans tous les foyers, plusieurs milliers de riverains n'ont, pour l'instant, plus d'accès au gaz", ont indiqué le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, et le directeur général de Resa (le principal opérateur des réseaux de distribution d'électricité et de gaz en province de Liège, NDLR), Gil Simon, dans un communiqué commun diffusé mercredi après avoir fait le point sur la situation avec les équipes. Sachant que le réapprovisionnement en gaz est prioritaire pour permettre le retour dans les bâtiments sinistrés, Resa précise que tout est mis en oeuvre pour assurer à nouveau l'alimentation au gaz d'ici la fin de l'automne. "Le planning sera affiné au fur et à mesure de l'avancée des interventions techniques", selon le communiqué. Le nombre de compteurs touchés, et à vérifier avant une possible remise en service, est de 1.240 à Chênée et 2.132 à Angleur. "De nombreuses canalisations nécessitent également des interventions lourdes. Toutes les solutions techniques sont étudiées par Resa pour accélérer la remise en état du réseau gazier", soulignent-ils. Une cellule de coordination a été mise en place afin de lister les interventions. Une communication sera également assurée vers les personnes sinistrées pour le bon déroulement des opérations. (Belga)