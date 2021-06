Plus de 3 millions de Belges devant le petit écran pour suivre le match contre la Russie

Plus de 3 millions de téléspectateurs belges étaient devant le petit écran samedi soir pour soutenir les Diables Rouges, qui ont débuté l'Euro par une victoire 3-0 contre la Russie, selon des chiffres cumulés émanant de la RTBF et de la VRT.La rencontre a attiré 1,3 million de personnes sur la Une (RTBF), soit une part d'audience de 77,9%. Quelque 125.000 visions ont par ailleurs été enregistrées en live sur Auvio, plateforme en ligne du service public francophone. Au nord du pays, 1.747.412 téléspectateurs en moyenne ont suivi l'événement via la VRT, soit 80,5% de parts de marché. (Belga)

