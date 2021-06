Plus de 3 millions de Belges devant leur écran pour le match contre le Danemark

Plus de 3 millions de téléspectateurs (3.190.190) ont visionné jeudi soir le deuxième match des Diables Rouges à l'Euro contre le Danemark, selon des chiffres cumulés émanant de la RTBF et de la VRT.La rencontre a attiré 1.387.305 personnes sur la Une (RTBF), soit une part d'audience de 81.6%. La plateforme en ligne du service public francophone Auvio, a enregistré elle 127.478 visiteurs uniques. Au nord du pays, 1.802.885 téléspectateurs ont regardé le match, soit 82.6% de parts du marché, selon le service de presse de la VRT. Le match a également attiré plus d'un million de visiteurs uniques (1.089.913) en ligne sur Sporza (site + application). (Belga)