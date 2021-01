Plus de 300 appels d'urgence enregistrés par la police en Brabant wallon

Plus de 300 appels ont été enregistrés, dans la nuit de jeudi à vendredi, au dispatching de la centrale d'urgence 101 en Brabant wallon, a-t-on appris vendredi auprès du parquet brabançon.S'ils n'ont pas tous donné lieu à une intervention, 305 appels téléphoniques ont été adressés aux services de police entre jeudi à 19h00 et vendredi matin à 7h00. Quelque trente équipe de policiers étaient mobilisées sur le terrain. Les autorités judiciaires estiment à plusieurs dizaines le nombre de procès-verbaux qui ont été dressés dans le cadre des règles relatives à la crise sanitaire, dont 36 pour le non-respect du couvre-feu d'application de 22h00 à 6h00. Les chiffres consolidés ne sont cependant pas encore disponibles. "Beaucoup d'appels ont aussi concerné l'allumage de feux d'artifice ou l'utilisation de pétards", précise à l'agence Belga le procureur du Roi du Brabant wallon, ajoutant que quelques bagarres sur fond d'alcool et quelques violences intrafamiliales ont encore justifié l'intervention des policiers brabançons. (Belga)