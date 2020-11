Plus de 300 arrestations durant les manifestations d'opposition au Bélarus

Plus de 300 personnes ont été arrêtées à Minsk lors de la marche dominicale de l'opposition, qui proteste depuis août contre la réélection jugée frauduleuse du président Alexandre Loukachenko, a annoncé dimanche l'ONG de défense des droits humains Viasna.Selon la liste établie par cette organisation, au moins 340 personnes ont été interpellées à Minsk et dans d'autres villes, dont plusieurs journalistes et des médaillés olympiques. (Belga)