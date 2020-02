Plus de 300 Coccinelles prennent part à la 12e Love Bugs parade

Plus de 300 Coccinelles Volkswagen ont pris part dimanche à la 12e édition de la "Love Bugs Parade". Comme de coutume, les véhicules colorés ont démarré à 14h00 depuis l'Esplanade du Cinquantenaire à Bruxelles. Ils ont défilé sur les grands axes bruxellois jusqu'au Bois de la Cambre. Ils ont ensuite emprunté le boulevard du Souverain pour rejoindre le musée de l'Afrique de Tervuren, et sont rentrés par l'avenue de Tervuren.Tout comme les années précédentes, Autoworld met également les légendaires Cox à l'honneur avec une exposition qui leur est consacrée jusqu'au 15 mars, mettant un accent particulier sur les voitures sur lesquelles des transformations ont été apportées. Tous les détenteurs de Coccinelles VW -ancienne et nouvelles- étaient conviés à participer gratuitement à l'événement. La plus ancienne Cox inscrite ce dimanche datait de 1953. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.