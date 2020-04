Plus de 500 morts en un jour au Royaume-Uni pour la première fois

Le Royaume-Uni a enregistré en une journée 563 décès supplémentaires de patients atteints par le coronavirus, nouveau triste record marquant une nette accélération de la pandémie et portant le bilan à plus de 2.000 morts dans le pays, selon les chiffres officiels publiés mercredi.Depuis le début de la pandémie, les autorités sanitaires ont dénombré 2.352 morts à l'hôpital de patients atteints par le Covid-19 et près de 30.000 cas testés positifs (29.474, soit 4.324 cas supplémentaires). (Belga)

