Plus de 500 nouveaux décès dus au Covid en Allemagne

Les Allemands ont également été confrontés, en ce jour de l'An, à de sombres statistiques concernant le coronavirus. En un jour, le Covid-19 a en effet coûté la vie à 553 personnes de plus, rapporte vendredi le diffuseur public ARD, citant l'institut de veille sanitaire Robert Koch.L'Allemagne déplore désormais un total de 33.624 décès depuis le début de la pandémie. Elle a enregistré un nombre record de décès juste avant la fin de l'année. Le 30 décembre, l'institut de veille sanitaire Robert Koch a ainsi fait état de la mort de 1.129 patients atteints du coronavirus. C'était la première fois depuis le début de la pandémie que plus de 1.000 décès étaient signalés en une journée. En 24 heures, il y a eu également 22.924 nouvelles infections. Depuis le printemps dernier, le virus a contaminé 1.742.661 personnes. Ce nombre est toutefois inférieur à celui des autres grands pays européens, comme la France (2,6 millions), le Royaume-Uni (2,4 millions), l'Italie (2,1 millions) et l'Espagne (1,9 million). (Belga)