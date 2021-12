Plus de 6 Belges sur 10 font des dons à des associations caritatives chaque année

Plus de six Belges sur dix font des dons à au moins une association caritative chaque année, écrit dimanche De Zondag.Les déclarations fiscales de cette année montrent que pour l'année de revenus 2020, pas moins de 960.110 Belges ont fait un don d'au moins 40 euros à une bonne cause. Il n'y en a jamais eu autant. La réduction d'impôt pour ces dons s'élève normalement à 45% ; pour les dons effectués en 2020, elle est de 60%. Au total, un montant de 278.719.579 euros a été atteint, soit environ 290 euros par déclaration. Le nombre de Belges qui font état de dons dans leur déclaration d'impôts augmente d'année en année. Il y a cinq ans, on en comptait 724.819. Le montant moyen par don est resté à peu près le même au fil des ans. (Belga)

