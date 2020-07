Plus de 6 opérateurs touristiques wallons sur 10 satisfaits de leur taux de fréquentation

Malgré la crise du coronavirus, le bilan du premier mois des vacances d'été est plutôt positif pour les opérateurs touristiques en Wallonie, selon un baromètre réalisé par l'Observatoire du tourisme wallon (OTW) diffusé vendredi par le cabinet de la ministre en charge du Tourisme, Valérie De Bue. En effet, 65% des opérateurs touristiques s'estiment satisfaits de leur taux de fréquentation entre le 1er et le 21 juillet.Cette première tendance est positive et confirme que les Belges aiment passer leurs vacances en Wallonie, commente le cabinet ministériel. Flamands et Wallons se trouvent respectivement à la première et deuxième place du classement de la clientèle touristique pour ce mois de juillet 2020. Ils sont suivis par les Néerlandais, les Bruxellois, les Français, les Allemands et les Luxembourgeois. Lors du long week-end du 21 juillet, le taux d'occupation moyen des hébergements a été de 72,7%. Un résultat satisfaisant pour 69% des opérateurs touristiques. En ce qui concernant les réservations pour le mois d'août, 24% des opérateurs touristiques ont vu leurs réservations augmenter. Selon le baromètre, le secteur des hébergements de terroir, qui comprend notamment les gîtes ruraux et citadins, ainsi que les gîtes et chambres d'hôtes à la ferme, est celui qui a enregistré plus de réservations qu'habituellement. Ce sondage porte sur la période du 1er au 21 juillet 2020. Il a été réalisé par l'Observatoire du Tourisme wallon auprès de 2.400 opérateurs. Tous n'ayant pas pu répondre, la marge d'erreur est de 7,20%. Un nouveau baromètre plus précis sera communiqué à la fin du mois d'août. (Belga)