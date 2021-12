Plus de 70 morts dans des tornades dans le Kentucky

Plus de 70 morts dans le Kentucky où une ville a été au moins en partie rasée, d'autres victimes dénombrées du Tennessee à l'Illinois: des tornades destructrices ont frappé une partie des États-Unis vendredi.C'est dans le Kentucky, dans le centre-est du pays, que le bilan le plus lourd est à déplorer après le passage de ce phénomène météorologique dévastateur, qui touche particulièrement les plaines des Etats-Unis. "Nous étions assez sûrs du fait que nous allions perdre plus de 50 Kentuckiens. Je suis à présent certain que ce nombre est supérieur à 70, et il pourrait bien dépasser la centaine d'ici la fin de la journée", a déclaré le gouverneur de cet Etat, Andy Beshear, lors d'une conférence de presse. Mayfield particulièrement, une ville de 10.000 habitants, semble avoir été à l'épicentre de la catastrophe. Des pâtés de maisons complets ont été rasés, évoquant une zone de guerre. "La ville a subi les coups les plus durs. La dévastation y est massive", a souligné Michael Dossett, un responsable local des secours, interrogé sur CNN. L'effondrement du toit d'une usine de fabrication de bougies à Mayfield a notamment "fait d'innombrables victimes", a expliqué le gouverneur Beshear. "Avant minuit, j'ai déclaré l'état d'urgence", a-t-il dit. Des photos et des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent des bâtiments éventrés, du métal tordu, des véhicules renversés, des arbres et des briques éparpillés dans les rues. Plusieurs comtés du Kentucky ont été également dévastés par la plus forte tornade qui a parcouru plus de 300 kilomètres dans l'Etat, a ajouté le gouverneur. Les chaînes américaines ont filmé le passage des tornades: colonnes noires balayant le sol, illuminées par des éclairs intermittents. Plus au nord-ouest, dans l'Illinois, la force des vents a en partie arraché le toit d'un entrepôt d'Amazon ravagé par la tempête. Il s'agit d'employés du géant de la distribution qui travaillaient de nuit pour traiter les commandes avant les fêtes de fin d'année. La police a confirmé déplorer plusieurs décès dans l'entrepôt et l'agence de gestion des urgences de Collinsville a évoqué "de nombreuses personnes piégées" dans le bâtiment. Les secours ont travaillé jusqu'aux premières heures de samedi pour tenter de dégager ces personnes de l'installation, dont le tiers n'est plus que décombres. "Nous sommes profondément attristés par la nouvelle que des membres de notre famille Amazon sont décédés en raison de la tempête à Edwardsville", a déclaré à l'AFP Kelly Nantel, porte-parole d'Amazon. Le gouverneur de l'Illinois JB Pritzker a déclaré adresser ses "prières aux habitants d'Edwardsville". En Arkansas, une personne a été tuée et 20 ont été piégées dans une maison de retraite, selon les médias. Mais les sauveteurs sont parvenus à évacuer les personnes piégées du bâtiment dont la structure était "pratiquement détruite", a déclaré un responsable du comté de Craighead, Marvin Day, aux chaînes d'information locales. Une autre personne a péri ailleurs dans cet État. Dans le Tennessee, au moins deux personnes ont été tuées dans des événements liés aux intempéries, selon un responsable de la gestion des urgences cité par les médias locaux. Des tornades ont également touché le Missouri. Selon les scientifiques, le changement climatique accroît l'ampleur et la fréquence des tempêtes qui affectent déjà les Etats-Unis. (Belga)

