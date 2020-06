Plus de 700.000 personnes ont déjà complété leur déclaration sur Tax-on-web

Au total, 700.844 personnes ont déjà complété leur déclaration fiscale sur Tax-on-web via MyMinfin, un mois avant la fin du délai, le 16 juillet, pour compléter les déclarations électroniques, a fait savoir mardi le SPF Finances.Ce total représente 7% (45.722) de déclarations déposées en plus que l'année passée au même moment. Cette année, le SPF Finances a envoyé 3,9 millions de propositions de déclaration simplifiées, soit un nombre record. Au total, 55% des citoyens en reçoivent donc une. L'aide par téléphone mise en place depuis cette année a déjà mené à 196.830 rendez-vous et 186.666 déclarations complétées, a précisé le SPF Finances. Le délai est fixé au 30 juin pour cette aide. Les citoyens doivent appeler le 02/575.56.67 pour prendre rendez-vous. (Belga)