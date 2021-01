Plus de 760.000 appels au numéro d'information fédéral sur le coronavirus depuis février

Le numéro gratuit d'information sur le coronavirus, mis à disposition par les autorités fédérales quand la pandémie mondiale a commencé à toucher l'Europe, a reçu 761.188 appels entre le 3 février et le 31 décembre 2020, a indiqué mardi le Centre de crise. Le 16 mars, soit juste avant l'annonce du premier confinement en Belgique, a concentré le plus grand nombre d'appels: les opérateurs avaient ainsi répondu à 9.724 personnes.Le 3 février avait marqué le double lancement du numéro et du site d'information info-coronavirus.be. Le numéro spécial avait été principalement sollicité en mars, une centaine d'opérateurs répondaient alors souvent à plus de 9.000 appels par jour. Au total, 148.149 appels ont été pris ce mois-là, un nombre qui a doucement fléchi en avril (142.331) et en mai (125.071). De manière générale, le nombre d'appels augmente lorsque de nouvelles mesures de lutte contre la propagation du virus sont annoncées et quand elles entrent en vigueur, précise Yves Stevens, porte-parole du Centre de crise. "Au début, les questions concernaient surtout des précisions sur les mesures, comme ce que la notion de déplacement essentiel englobe précisément. À présent, ce sont plutôt la quarantaine, l'auto-confinement et la stratégie de dépistage qui sont au centre des interrogations. Les voyages à l'étranger suscitent également encore beaucoup de questions." Lors des pics, une centaine d'opérateurs était mobilisée pour répondre aux appels des citoyens. Actuellement, 60 travailleurs sont encore au bout du fil. Le nombre de répondants assignés varie en effet en fonction de l'actualité. Le numéro belge d'information sur le coronavirus, le 0800/14.689, est joignable sept jours sur sept de 09h00 à 17h00. (Belga)